Haigerloch Narrenspektakel am Fasnetsmontag in Gruol

Der Gruoler Narrenverein wurde vor 25 Jahren gegründet und organisiert seither den Umzug, der seither stetig gewachsen ist. Vorher haben die Gruoler Vereine gemeinsam den Umzug mit lokalen Gruppen organsiert. "Das war auch schön", erinnern sich Narrenvereinsvorsitzender Mathias Flaiz und Reiner Schullian vom Umzugs-Organisations-Team.

Die Aufrechterhaltung dieser schönen Tradition ist den Verantwortlichen nach wie vor wichtig: So sind in der Stunzachgemeinde viele Gruppen aus dem Ort und der Umgebung zu sehen, die mit tollen Ideen und Kostümen glänzen. Der gute Ruf des Gruoler Umzugs – der größte in der Gesamtstadt – hat sich herumgesprochen, und so kommt in diesem Jahr zum Beispiel auch eine private Gruppe aus Eutingen im Gäu mit einem riesigen Umzugswagen.

Natürlich sind auch Narrenvereine und Zünfte aus Haigerloch und Umgebung willkommen, die Geislinger Narrengruppierungen sind zum Beispiel eine feste Größe, auch die Balinger Narrenvereine kommen gern nach Gruol. Aber die Narrenvereine werden mittlerweile gezielt eingeladen, damit das Verhältnis ausgewogen bleibt. Auf jeden Fall werden auch in diesem Jahr insgesamt wieder 60 bis 70 Gruppen die Gruoler Straße bevölkern, es wird mit 1800 Hästrägern gerechnet. Zwischen 3000 und 5000 Zuschauer werden an der Umzugsstrecke von der Schweizerlandstraße in die Ortsmitte stehen, schätzt Flaiz, das hängt natürlich auch vom Wetter ab. Der Narrenvereinsvorstand ist froh, dass viele Vereine und Kameradschaften während und nach dem Umzug Bewirtungsstationen aufbauen, so dass Gäste und Narren gut versorgt werden.