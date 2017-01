Haigerloch Narren stehen in den Startlöchern

Im schwäbisch-alemannisch geprägten Haigerloch beginnt die Fasnet traditionell am morgigen Dreikönigstag, 6. Januar, mit dem Häsauslüften. Dazu treffen sich die Hästräger ab 15.30 Uhr im Zunftheim in der Pfluggasse. Um 17.30 Uhr marschieren die Hästräger und Bräutelbuben dann gemeinsam mit der Stadtkapelle das Städtle hinauf und machen Station in den Lokalen "Ali Baba" und "Krone". In Gruol werden heute Abend verschiedene Gruppen des Narrenvereins durch den Ort ziehen, bei den Hästrägern klingeln und das Häs auf Vollständigkeit und Sauberkeit prüfen. Danach treffen sich Fransenbutze, Feger und Walpurga-Hexen im Saalbau. Ab 23 Uhr werden dort Butzbleche für oftmaliges Hästragen vergeben und neue Hexen getauft. Die Bewirtung im Saal übernehmen die Schdonza-Bätscher.

In Stetten dekorieren die Salzschlecker am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr den Ort und ab 15 Uhr wird unter den Klängen des Fanfarenzuges der Narrenbaum in der Ortsmitte aufgerichtet. Selbiges geschieht auch in Weildorf. Dort werden die Narren unter der Begleitung der Guggenmusik Notenquäler ab 18 Uhr beim Rathaus den Narrenbaum mit dem Storchennest an der Spitze aufstellen. Danach ist die Schwarz-Peter-Höhle geöffnet.

In Owingen wird die Fasnet am Samstag ebenfalls mit dem Aufrichten des Narrenbaumes beim Rathaus eingeläutet. Dies übernimmt ab 15 Uhr die Fürstengarde und das neue Fürstenpaar. Umrahmt wird das Spektakel von der Musikkapelle Owingen. Die neuen Hästräger unterziehen sich außerdem einer Taufe und leisten einen Schwur. Die Zunftstube ist zur Bewirtung geöffnet.