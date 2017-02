Haigerloch Narren haben Vorfahrt

Während der Brauchtumsvorführung sind am Samstag zusätzlich die Gruoler Straße ab Einkaufsmarkt Netto und die Hohenbergstraße ab Sparkasse Richtung Oberstadtstraße von 16.30 Uhr bis etwa 20 Uhr für Fahrzeugverkehr gesperrt.

Am Sonntag, 5. Februar, werden die Sperrungen aufgrund des großen Narrensprungs mit 4000 Narren stark erweitert. Die Oberstadtstraße ist ab Einfahrt ins Gewerbegebiet Madertal bis zum Gasthaus Römer/Abzweigung L360 ganztägig gesperrt. Dies gilt auch für alle Zufahrten auf die Oberstadtstraße.

Ab 12 Uhr erfolgt zusätzlich die Sperrung der Hechinger Straße ab dem ehemaligen Gasthaus Schlössle Richtung Unterstadt, Marktplatz und Unterstadt bis Kreuzung Trillfingen/ L 360 sowie die K 7118 "Butzengraben" und die Zufahrt zur L 7118 über die Annahalde. Die Sperrungen gelten bis etwa 18 Uhr.

Personen, die an der Umzugsstrecke in der Unterstadt, auf dem Marktplatz oder in der Oberstadtstraße wohnen, werden gebeten, am Sonntag bis 10 Uhr ihre Autos wegzufahren. Die großräumigen Umleitungen werden natürlich ausgeschildert.

Parkmöglichkeiten beim Narrentreffen

Am Freitag stehen für Autos die Parkplätze beim Schulzentrum und auch entlang den Straßen im Bereich Weildorfer Kreuz/Baumäckerweg zur Verfügung.

Am Samstag gibt es Parkmöglichkeiten in der Gruoler Straße und in der Hohenbergstraße.

Am Sonntag stehen auch der Parkplatz der Firma Theben sowie Parkplätze beim Weildorfer Sportplatz zur Verfügung. Außerdem gibt es Parkmöglichkeiten an der L 360 in der Unterstadt, der Hechinger Straße/L 410 aus Richtung Hechingen und Am Mühlengraben/L360 in Richtung Stetten.

Die Parkplätze beim Freibad und auf dem Festplatz können nicht genutzt werden.