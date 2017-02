Haigerloch Nahezu eine Punktlandung

Denjenigen für das Haushaltsjahr 2015 präsentierte Stadtkämmerer Timo Müller in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die wichtigsten Eckpunkte: Die Stadt nahm 2015 mit knapp 2,5 Millionen Euro Gewerbesteuer rund 409 000 Euro weniger ein als geplant. Dafür lagen die Grundsteuern (+28 351 Euro) und die Einnahmen aus der Einkommenssteuer (+33 491 Euro) etwas über dem Planansatz.

Auf der Ausgabenseite überstiegen die Personalkosten um rund 143 000 Euro den Ansatz, ebenso die Gewerbesteuerumlage, deren Abführung um 155 000 Euro höher als geplant ausfiel. Einsparungen erzielte die Stadt dagegen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, indem sie unter diesem Posten rund 322 000 Euro einsparte.

Unterm Strich war die Kämmerei in der Lage, den Investitionshaushalt mit zusätzlichen Mitteln aus dem Verwaltungshaushalt von knapp 98 000 Euro mehr als geplant zu füttern. In diesem Investitionshaushalt fielen die Beitragseinnahmen zwar geringer aus als vorgesehen, auf der anderen Seite benötigte die Stadt für Baumaßnahmen rund 272 000 Euro weniger. Unterm Strich, so des Kämmerers Fazit, konnte der Haushalt 2015 nahezu plangenau abgerechnet werden.