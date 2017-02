Haigerloch Am Wochenende ist närrische Sause

Rund 4000 Narren aus der schwäbisch-alemannischen Fasnet und Fasnetsmusiker werden am Sonntag, 4. Februar, ab 13 Uhr vom Bahnhof aus das "Städtle nuff" – bis zur Witthauhalle springen und marschieren. Darunter alle zwölf Zünfte der schwäbisch-alemannischen Fasnetslandschaft Neckar-Alb. Dort, aber auch in Vereinszelten, an Ständen, im Feuerwehrhaus, im katholischen Jugendheim und nicht zuletzt in der örtlichen Gastronomie kann man dann fröhlich Fasnet feiern.

Nicht nur auf eine große Narrenschar darf man sich freuen, sondern in einer Reihe von prominenten Ehrengästen auch auf einen ganz besonderen Besucher. Denn niemand Geringeres als der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat zur Freude der Narrenzunft Haigerloch seinen Besuch in der Felsenstadt angekündigt. Kretschmann wird beim Zunftmeisterempfang am Sonntag ab 10.30 Uhr im Bürgerhaus der Stadt Haigerloch mit dabei sein und sich von der Ehrentribüne bei der Annakirche in der Oberstadt das bunte Fasnetstreiben ansehen.

Doch auch schon vor dem Sonntag geht’s rund in Haigerloch. Am Freitag, 3. Februar, ist ab 20 Uhr großer Fasnets­abend in der Witthauhalle mit Musikkapellen, Guggenmusiken, Showtanzgruppen und Narrenvereinen. Am Samstag, 4. Februar, geht es mit einem Kindernachmittag in der Witthauhalle ab 13.30 Uhr weiter, ab 17 Uhr werden verschiedene Narrenvereine auf dem Platz bei der Volksbank Brauchtum vorführen und ab 19.30 Uhr ist großer Brauchtumsabend der Fasnetslandschaft Neckar-Alb in der Witthauhalle. Am Sonntag gibt’s dann einen närrischen Frühschoppen in der Witthauhalle mit den alten Kameraden des MV Weilstetten.