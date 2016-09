Haigerloch Nadeln in Gold und Silber

Neues Ehrenmitglied wurde Otto Schmocker. Jatzkowski betonte, dass der frühere aktive Züchter auch heute noch stets zur Stelle sei, wenn Hilfe benötigt werde. Jatzkowski überreicht ihm als Zeichen der Ehrenmitgliedschaft eine Urkunde im Rahmen.

Mit der Vereinsehrennadel in Gold wurden Karl-Heinz Wannenmacher, Gerhard Schick und Anton Schlicht­härle geehrt. Die Vereinsehrennadel in Silber nebst Urkunde ging an Jens Borrusch, Walter Ruff und Karl-Heinz Schulz. Die Goldene Ehrennadel des Landesverbands der Rassegeflügelzüchter Württemberg/Hohenzollern erhielten Xaver Stifel, Kaspar Rockenstein, Peter Stifel, Harald Stifel, Bernhard Stifel, Gerhard Schick, Helmut Rocken­stein und der früheren Vorsitzende der Owinger Züchter, Jakob Häusel. Auszeichnungen des Landesverbandes in Silber gingen an Roland Stifel und den aktuellen Vorsitzenden Heinz Jatzkowski.