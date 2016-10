Haigerloch Nachwuchs darf sein Können zeigen

Haigerloch-Stetten. Am vergangenen Samstag nahmen 39 Jugendliche der Jugendfeuerwehren Bisingen, Grosselfingen und Haigerloch an der gemeinsamen Zollern­übung teil. Übungsobjekt war in Stetten das Gebäude der Firma Borchert + Moller. Bei der Übung, in die auch das Jugendrotkreuz Haigerloch eingebunden war, stand die Menschenrettung im Vordergrund.