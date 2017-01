Haigerloch Nachts im heißen Bad

Übernachtet wurde auf der 1294 Meter hoch gelegenen Krunkelbachhütte nahe der Gemeinde Bernau im Südschwarzwald. Dort angekommen, genoss man den herrlichen Ausblick bis in die Alpen und nach dem Abendessen ging es bei klirrend-kalten minus 19 Grad Außentemperatur in den 39 Grad warmen "Hot Pot" im Freien – mit Blick auf den Sternenhimmel.

Anderntags brach man früh auf zu einer Schneewanderung zum Herzogenhorn, wo man das Ski-Leistungszentrum besuchte und mit ehemaligen Spitzensportlern wie dem Judoka Marc Meiling sprechen konnte.

Nach einem Würfelabend ging man früh zu Bett, um am Sonntag den wiederum nicht ganz so einfachen Abstieg in Angriff zu nehmen. Mit einer Einkehr im Landgasthof Kranz in Behla endete der Ausflug.