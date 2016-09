Haigerloch NABU erkundet den Lebensraum Wasser

Der Stausee am unteren Ausgang des Aaretals ist ein wichtiger Lebensraum für Enten, Gänse, Schwäne, Säger, Regenpfeifer, Schnepfen oder Möwen. Jedes Jahr können hier bis zu 220 Vogelarten festgestellt werden.

Man wird zu Fuß keine größeren Strecken zurücklegen, sondern immer wieder Beobachtungspunkte ansteuern. Wichtig für den Ausflug sind Ausweise, ein Rucksackvesper, dem Wetter angepasste Kleidung und Schuhe und – falls vorhanden – ein Fernglas.

Die Abfahrt in Fahrgemeinschaften erfolgt um 9.30 Uhr in Hechingen am Obertorplatz und um 10 Uhr in Stetten am Alten Schafstall. Zum Abschluss wird man in Waldshut ein Restaurant aufsuchen, die Rückkehr ist zwischen 20 und 21 Uhr.