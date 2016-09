Haigerloch. Unter dem Motto "Mit dem NABU-Alb-Guide auf Tour" macht der NABU Haigerloch am Sonntag, 18. September, einen Ganztagesausflug ins Biosphärengebiet der Schwäbischen Alb. Zunächst wird die Innenstadtsanierung in Pfullingen besichtigte, bei der die Wasserkanäle der Echaz bewahrt wurden. Danach geht es mit Alb-Guide Steffen Schretzmann ins Naturschutzgebiet Hohen­äcker-Imenberg. Die Wanderung dort dauert etwa 3,5 Stunden. Anmeldungen sind noch bis Freitag, 16. September, bei Jürgen Müller möglich, Telefon 07474/95 16 33. Treffpunkt für die Exkursion ist um 9 Uhr beim Alten Schafstall in Stetten.