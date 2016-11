Haigerloch Mut für Veränderungen zeigen

Am Samstagnachmittag traf sich eine andere Gruppe mit dem Dekan. Jetzt waren es die Mitglieder des Pfarrgemeinderates, die hauptamtlich Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit, sowie das Seelsorgeteam.

Zum Abschluss der Visitation gab es am Samstagabend ein Fazit mit dem Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit im Gruoler Pfarrheim St. Clemens sowie einen Gottesdienst in der Stettener Michaelskirche

Das Feedback-Gespräch stellte der Dekan unter den lateinischen Leitspruch "Tempus fugit – amor manet." ("Es vergeht die Zeit – die Liebe bleibt"). Trotz der abnehmenden Zahl an Priestern, Diakonen oder Hauptberuflichen in pastoralen Diensten, so Alexander Halter, sei Kirche nicht zum Sterben verurteilt, sondern zukunftsfähig. Allerdings nur dann, wenn man sich vom Bild der vorsorgenden und von Hauptamtlichen getragenen Kirche verabschiede und eine Verständnis von Kirche entwickle, die gemeinsam von allen Kräften gestaltet wird.

Dies fängt für ihn bei den Sonntagsgottesdiensten an. Wenn die Patres der Weißen Väter nicht mehr in dem Umfang wie jetzt zur Verfügung stünden, würde sich die Gestaltung der Gottesdienstplanes verändern. Für Halter ist es realistisch, dass es in Zukunft weniger Messfeiern und dafür mehr von Laien mitgestaltete Wortgottesdienste gibt.

Den Pfarrgemeinderäten aus den zehn Kirchengemeinden empfahl er, sich noch besser untereinander kennenzulernen und untereinander zu vernetzen. Denn es sei das Gremium, das der Botschaft Gottes ein Gesicht gebe. Von ihm sei sicherlich auch Mut gefordert, sich künftig von Dingen zu verabschieden, die nicht mehr durchführbar seien.

Diakon Haueisen und seinen ehrenamtlichen Mitarbeiter dankte Dekan Halter am Ende für die intensive Vorbereitung und Erarbeitung des 100-seitigen Selbstbewertungsberichtes. Pfarrer Michael Storost als Leiter der Seelsorgeinheit und Franz Haueisen wiederum dankten dem Dekan aus Empfingen für seine Offenheit und Bereitschaft zum Dialog.

Nach der gemeinsamen Eucharistiefeier in der Michaelskirche gab es noch einen Empfang im Gasthaus Engel in Stetten, bei der man die Eindrücke der Visitation in Gesprächen vertiefen konnte.