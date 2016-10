Haigerloch Musterbeispiel für eine gute Jugendarbeit

In den Anfangsjahren des Jugendhauses, von 1986 bis 2001, waren die Jugendlichen in einem gemeindeeigenen Gebäude in der Kurstraße 24 untergebracht.

Dieses wurde dann aber abgerissen. An seiner Stelle steht heute der Dorfbrunnen mit Sitzbänken. Eine Lösung zur anderweitigen Unterbringung der Ortsjugend war aber sprichwörtlich in Sichtweite: Man wechselte vor 15 Jahren einfach die Straßenseite, ins vormalige Feuerwehrhaus. Dieses war in über 2500 Arbeitsstunden umgebaut und den Anforderungen eines Jugendhauses angepasst worden.

Zunächst war Franz Pecho vom Ortschaftsrat als Aufsichtsperson bestellt worden, ehe dann der heutige Ortsvorsteher Robert Wenz von 1991 bis 2005 den Jugendtreff leitete. Danach war Sonja Schramm und Manuel Edelmann je vier Jahre am Vereinsruder, seit 2013 leitet Alexander Grill das Vereinsschiff.