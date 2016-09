Haigerloch Museumssaison nähert sich dem Ende

Danach sind das Atomkeller-Museum, das Kunstmuseum Ölmühle (Bilder von Karl Hurm, Ausstellung zu Physiker Werner Heisenberg) und die Ausstellung im alten Pfarrhaus an der Schlosssteige (Bilder der Malerfamilie Schüz) bis Sonntag, 27. November, nur noch an den Wochenenden offen. Und zwar samstags von 10 bis 12 Uhr und 14 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 17 Uhr.

In den Herbstferien (31. Oktober bis 4. November) sind die Museen allerdings nochmals täglich offen (von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr). Ebenso sind sie am Feiertag Allerheiligen, Dienstag, 1. November, durchgängig von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Beim Haigerlocher Christkindlesmarkt am 10. und 11. Dezember sind die Museen ebenfalls zugänglich.

Die Museen machen dann von Dezember bis Februar Winterpause.