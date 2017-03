In den Osterferien (10. bis 23. April) sind das Atomkeller-Museum, das Städtische Kunstmuseum Karl Hurm in der Ölmühle, die Dauerausstellung Werner Heisenberg und das Kunstmuseum mit Werken der Malerfamilie Schüz im alten Pfarrhaus von Montag bis Samstag täglich von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet; Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag sind die städtischen Museen durchgehend von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Vom 1. Mai bis 30. September sind die Museen dann wieder täglich geöffnet: Montags bis samstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr; sonn- und feiertags von 10 bis 17 Uhr.