Haigerloch-Trillfingen. Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist nach Angaben der Polizei am Sonntag um 10.45 Uhr in einer leichten Linkskurve auf der Kreisstraße zwischen Trillfingen und Wachendorf von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Er verletzte sich dabei leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Balingen gebracht. Der 39-Jährige war in der Kurve in Höhe des Kremensees einem kleinen Splitfeld am Fahrbahnrand ausgewichen, kam dabei aber zu weit nach rechts und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Am Fahrbahnrand streifte er einen Leitpfosten, geriet auf den Grünstreifen und stürzte. Das Motorrad, eine Suzuki, wurde beschädigt. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.