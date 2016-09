Haigerloch Motorradtreffen verspricht zwei Tage Action

Eine Stütze bei der Aufstellung des Line-Ups ist darum Roland Flaiz. Als fleißiger Konzertgänger hat der 55-Jährige in den vergangenen Jahren viele Kontakte zu Bands aus der Musikszene oder deren Management geknüpft. Der Manager des großen Wacken Open Air, Thomas Jansen, ist nur ein Beispiel für wichtige Konzert-Veranstalter, zu denen Flaiz Kontakt hat. Flaiz weiß wie man die entscheidenden Leute davon überzeugen kann, an der Himmelsleiter in Gruol aufzutreten.

Ein wichtiges Kriterium für das alljährliche Line-Up an der Himmelsleiter: "Es muss musikalisch passen, aber auch der Preis muss für uns attraktiv sein. Wir wollen für einen Auftritt ja nicht unser Clubhaus verkaufen müssen", scherzt Flaiz.

Aber nicht nur Bands wie heute Doro oder vorher Axxis, Bonfire, Edguy, Krokus oder The Poodles aus Finnland kosten Geld, sondern auch das ganze Drumherum. Meistens im November geht es mit den Überlegungen fürs nächste Jahr los, im Januar werden dann die ersten Verträge geschlossen und auch die Musikanlagen bestellt. Dafür machen die großen Bands exakte Vorgaben.

Und dann steht am Festwochenende natürlich auch die Betreuung der Musiker im Vordergrund: von der Unterbringung im Hotel bis hin zu Verpflegung. Roland Flaiz bestätigt sogar ein immer wieder gerne bemühtes Klischee aus der Rockszene: "Es stimmt, in manchen Verträgen steht sogar drin, welche Sorte Whiskey backstage bereit stehen muss."

Wenn man die ganze Arbeit im Kleinen wie im Großen in Betracht zieht, versteht Club-Präsident Bernd Siedler manchmal nicht, dass sich einzelne Festbesucher über einen Eintrittspreis von 20 Euro aufregen, der zudem nur an einem Tag verlangt wird: "Wenn man unseren ganzen Aufwand berücksichtigt und die Preise mit anderen Konzerten vergleicht ist das fair. Wir haben auch moderate Getränke- und Essenspreise".

Bernd Siedler und Roland Flaiz sind übrigens überzeugt davon, dass man noch nie ein so hochkarätiges Musik-Programm zu bieten hatte, wie heute und morgen, bei der 26. Auflage des Motorradtreffens.

Aber es gibt nicht nur Musik, sondern für Motorradfahrer auch genügend Möglichkeiten zum Campen auf dem Gelände, außerdem erwartet Besucher eine "Händlermeile", ein großes Lagerfeuer und eine Table-Dance-Show. Mit Pokalen ausgezeichnet werden am Samstag etwa um Mitternacht die größten Biker-Gruppen und die Biker mit der weitesten Anreise.

Beim Bikertreffen spielen heute ab 19.30 Uhr "Crystal Ball", ab 21.30 Uhr "Doro und Band" und ab 0.30 Uhr "Crazy Maiden". Karten gibt es ab 15 Uhr auf dem Festgelände oder an der Abendkasse. Morgen spielen ab 19.30 Uhr "Bon Show", ab 21.30 Uhr ist "The Magic of Queen" und ab 0.30 Uhr spielt "Powerage". Der Eintritt am Samstag ist frei, am Samstag ist zudem ab 15 Uhr Dämmerschoppen auf dem Gelände. Besucher von 16 bis 18 Jahren ist der Aufenthalt nur bis 24 Uhr gestattet. Durch die teilweise Sperrung der B 463 ist auf der A 81 die Abfahrt Sulz zu nehmen. Von Hechingen, Tübingen und Rangendingen ist der Weg über Haigerloch zu empfehlen. Die Anfahrten sind ausgeschildert.