Haigerloch Motorradfahrer von Auto voll erwischt

Nach bisherigen Informationen war ein Motorradfahrer aus Richtung Gruol in Richtung Haigerloch unterwegs, als ein Autofahrer, der auf der Straße vom Haigerlocher Rosengarten her kam, in die Kreisstraße einbog und dabei den vorfahrtsberechtigen Zweiradfahrer übersah. Es kam zur Kollision und zum Sturz des Motorradfahrers.

Er wurde von einer Notärztin und dem DRK vor Ort versorgt, auch ein Rettungshubschrauber wurde von ihr zur Unfallstelle beordert. Zur Landung des Hubschraubers musste die Polizei die Straße kurzfristig voll sperren.

Der Fahrer des Autos, ein älterer Mann, blieb nach ersten Informationen unverletzt. Der Sachschaden dürfte bei einigen tausend Euro liegen.