Haigerloch Monika Schmitt hängt Feld ab

Haigerloch. Vierunddreißig Amazonen und Reiter kamen zur traditionellen Jagd zu Pferd zum Hagastall nach Weildorf. Erstmals ging in diesem Jahr wieder ein Ponyfeld an den Start. Die Kinder, und ihre Ponys kamen vom Ponyhof Leidringen und stellten mit 14 Teilnehmern das größte Reiterfeld. Stilgerecht im dunklen Jagdrock begrüße Stefanie Neher Jagdteilnehmer und Publikum beim Bügeltrunk. Traditionell zum jagdlichen Anlass begrüßten die Jagdhornbläser des Hegerings Haigerloch und Geislingen die Anwesenden und gaben das Signal zum Jagdaufbruch.

Die 20 Kilometer lange Rittstrecke mit 18 Hindernissen, bis zu 90 Zentimeter hoch, führte vorbei am Birkhof nach Bittelbronn, durch den Wald hinab ins Eyachtal, wo auf die Reiter drei Wasserpassagen warteten. In Bad Imnau wurde eine Rast eingelegt. Danach führte das Geläuf durchs Laibetal in Richtung Wiesenstetten zum Munitionsdepot bei Empfingen und zurück nach Weildorf.

Auf der Wiese beim Hagastall erwarteten viele Zuschauer gespannt den finalen Höhepunkt der Jagd, den Schlussgalopp. Dem springenden Jagdfeld weit voraus war Monika Schmitt aus Herrenberg. Sie holte sich, wie auch letztes Jahr, die begehrte Trophäe: den Fuchsschwanz. Bei den Nichtspringern holte Klaus Ruoff aus Balingen die Siegprämie und im Ponyfeld ritt Lisa Ruoff aus Geislingen als erste über die Ziellinie. Sieger des Herzens waren Lisa Hölle und Rahel von Wagner mit ihren Shetlandponys Duke und Dawin. Sie gingen in der Führzügelklasse ins Rennen.