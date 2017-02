Haigerloch Mobiles oder stationäres Gerät?

Haigerloch. Egal welches Aggregat letztlich gewählt wird. Seine Aufgabe ist immer die selbe. Der Generator soll bei einem Stromausfall die neu gebaute Druckerhöhungsanlage in der Rossbergstraße am Laufen halten und in einem solchen Notfall die Trink- und Löschwasserversorgung in den Gewerbegebieten "Madertal" und "Lichtäcker" sowie in Teilen von Gruol, Weildorf und Bittelbronn sicherstellen.

Die Stadtverwaltung hatte bereits in der Dezembersitzung des Gemeinderates für ein stationäres Gerät (Kosten etwa 78 500 Euro) mit einer Leistung von 64 kVA plädiert, der Gemeinderat seinerzeit aber ein vermutlich nur halb so teures mobiles Gerät favorisiert und vorgeschlagen, es in einer Garage einzuhausen.

Das Hauptamt der Stadt hat sich nun zwischen der Dezember- und Januarsitzung des Gemeinderates beim Kreisbrandmeister schlau gemacht und war zu dem Ergebnis gekommen, dass zur Garantie einer raschen Löschwasserversorgung im Brandfall nur ein stationäres Gerät in Frage komme. Dies setze praktisch unterbrechungsfrei ein, während ein mobiles Gerät erst vor Ort transportiert und angeschlossen werden müsse. Hauptamtsleiter Hans-Martin Schluck: "Wir hätten dem Gemeinderat die mobile Variante gar nicht erst aufzeigen dürfen". Dennoch folgte ein Teil des Gemeinderates dieser Argumentation nicht und blieb dabei, dass ein mobiles aber in einer Garage bei der Druckerhöhungsanlage platziertes Aggregat den Ansprüchen genauso gerecht werde.