Haigerloch Mitreißend und kraftvoll interpretiert

Pfarrer Dieter Mayer bezeichnete Engel als Wesen, die die Größe Gottes schauen, was dem Menschen verwehrt sei. 2/3 der Deutschen würden an Schutzengel glauben, mehr als an Gott. Der "Engel-Boom" spiegle die Sehnsucht nach spriritueller Lebenshilfe und nach Geborgenheit. Für die Gläubigen sei jedoch Christus das Zentrum der Engelswelt, die Engelverehrung müsse weiterführen zu Gott und nicht von ihm weg. Der Schutz des Erzengel Michael Schutzpatron des Landes und der Kirche, sei auch heute noch dringend notwendig.