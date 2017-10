Haigerloch Mitgliederboom hält an

Für 100-prozentige Teilnahme an den Ausfahrten erhielten Maximilian Guth, Yannik Richert, Dominik Wütz, Jessica Petrolo, Jochen Weckerle, Julian Higi, Jonas Teller und Michael Sommerfeld als Dank die neue Hexa-Kappe.

Daniel Schneider gab zum Schluss die Termine für die fünfwöchige Fasnet 2018 bekannt. Von über 80 eingegangenen Einladungen wählte die Vorstandschaft 16 Veranstaltungsbesuche aus. Unterstützen werden die Schaiblin-Hexa außerdem den örtlichen Narrenverein "Salzschlecker" bei dessen beiden Jubiläumstagen am 12. und 13. Januar. Im kommenden Jahr, so kündigte Schneider an, möchte er das Amt als Vorsitzender gerne in jüngere Hände übergeben.

Angesprochen wurde bei der Versammlung auch das Thema Hexenwagen. Der bisherige große Wagen, der bereits an den Umzügen 2017 nicht mehr benutzt wurde, wird aus dem Verkehr genommen und zum Verkauf angeboten. Ein eventueller neuer Hexenwagen, so Daniel Schneider, werde allerdings kleiner, da die Vorschriften für solche Wagen aufgrund von Unfällen inzwischen viel strenger geworden seien.