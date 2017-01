Haigerloch-Bad Imnau. In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages wurde es für einen 25-Jährigen Mann zum Verhängnis, dass er sich ziemlich betrunken ans Steuer seines Autos gesetzt hatte. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 4.40 Uhr allein auf der Landesstraße 360 zwischen Haigerloch und Bad Imnau unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in eine Leitplanke krachte. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass der Autofahrer nicht mehr fahrtüchtig war, denn das Ergebnis eines Alcomat-Tests lag bei knapp über zwei Promille. Für den 25-Jährigen bedeutete dies Blutentnahme und Verlust des Führerscheins. Bei dem Verkehrsunfall entstand nach weiteren Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von zirka 11 000 Euro. Der Verursacher blieb unverletzt.