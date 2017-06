Haigerloch Mit wenig Mitteln und viel Fantasie

Wie es mit dem Rest der Fläche weitergeht, die nach einem Gebäudeabbruch entstanden ist, ist noch offen. Ortsvorsteher Gauss erklärte aber, dass er sich darüber schon ein paar Gedanken gemacht hab. Diese wollte er aber zunächst in aller Ruhe nichtöffentlich mit seinem Gremium erörtern und erst zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich präsentieren.

Zumal die Finanzierung dieses zweiten Abschnittes auch noch nicht feststeht. Schon im Sommer vor einem Jahr war aber klar, dass man für eine Neugestaltung des Platzes nur wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben wird.

Weil man der Meinung war, dass in der Edelmannstraße flott gefahren wird, wurde das städtische Messgerät Ende April dort für sieben Tage aufgestellt. Das Ergebnis spricht eine andere Sprache als die Vermutungen: Von den 5167 gemessenen Fahrzeugen aus beiden Richtungen (738 pro Tag) fuhren lediglich 172 Fahrzeuge über 50 km/h. Das ist eine Überschreitungsquote von lediglich 3,3 Prozent und fast niemand fuhr laut Gaus schneller als 65 km/h.

Der Spitzenreiter wurde übrigens mit einer Geschwindigkeit zwischen 71 und 75 Stundenkilometern gemessen. 5008 Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren außerdem Personenkraftwagen, 116 waren Lastkraftwagen.

Markus Gauss gab zudem bekannt, dass in der Balinger Straße, der Empfinger Straße und der Bittelbronner Straße mit der Umrüstung von 20 Straßenlampen auf LED-Technik begonnen wurde. Die von der Firma Omexon aus Sindelfingen vorgenommene Umrüstung wurde am Donnerstag begonnen und am Freitag vollendet.

Vollzogen ist die Umstellung auf LED auch schon in Hart und Gruol, in den anderen Haigerlocher Stadtteilen wird sie nach Pfingsten fortgesetzt.