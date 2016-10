Haigerloch Mit viel Schwung ins Schwabenalter

Haigerloch. Wie kam es zur Gründung eines Skiklubs in Haigerloch? Gründungsmitglied Max Stauss hat damals in seinem Fachgeschäft auch Ski verkauft. "Die Nachfrage nach Skikursen kam immer wieder", erinnert er sich. Einen Skiklub zu gründen lag somit nahe, es gab auch eine Gruppe Interessierter.

Stauss wusste, dass es in Trillfingen eine große Clique begeisterter Skifahrer um Viktor Schmid gab. Die holte er ins Boot, und so stand der Gründung eines Vereins nichts mehr im Wege. "Der sbh war also nie nur ein Haigerlocher Verein", so Stauss.

Die Gründungsversammlung fand am 14. Oktober 1976 in der damaligen Gaststätte Brauerei Maier statt. Oswin Appelmann war bereit, den Vereinsvorsitz zu übernehmen, und wurde einstimmig gewählt. Max Stauss wurde zum zweiten Vorsitzenden gewählt, die Kassenleitung übernahm Siegfried Schmalzl, zum Schriftführer hatte sich Hermann-Josef Speier bereit erklärt.