Haigerloch Mit schnellen Schritten in den Wunschberuf

Bei der Bildungs- und Ausbildungsmesse "Visionen 2016" in Balingen hatten die Klassen 8 bis 10 die Möglichkeit dieser Frage auf den Grund zu gehen. Der Informationsvortrag in der Sparkassenarena stellte für die Schüler den Auftakt dar. Die Berufsberater Christiane Masan und Stephan Türk von der Agentur für Arbeit informierten die Klassen über die wichtigsten Schritte zur Berufswahl und gaben Tipps und Anregungen für die verschiedenen Wege nach dem Schulabschluss.

Im Anschluss konnten sich die Schüler einen ersten Eindruck von jungen Menschen machen, die ihren Weg zum Wunschberuf gefunden haben. Fünf Auszubildende aus verschiedenen Branchen stellten nämlich ihren Beruf und den Weg von der ersten Bewerbung zum Ausbildungsplatz vor.

In der Volksbankarena ging es dann weiter mit der eigentlichen Messe. Hier konnten die vier Schulklassen, angeleitet durch ihre Klassenlehrer, den verschiedenen thematischen Schwerpunkten nachgehen. So lag beispielsweise das Augenmerk in Klasse 8 auf dem Thema Praktikum und Praktikumsplatzsuche. Die beiden neunten Klassen hatten es sich zum Ziel gesetzt, sich mit den Wegen nach dem Hauptschulabschluss zu befassen und für Klasse 10 stand das Thema Berufsausbildung sowie weiterführende Schulen im Vordergrund.