Haigerloch Mit Leidenschaft und Herzblut am Werk

Haigerloch-Weildorf. Das fand auch der Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Montag im Rathaus und spendete Irene Hurm viel Applaus. Ortsvorsteher Markus Gauss überreichte ihr zudem im Namen des Gremiums eine Topfpflanze sowie ein kleines Büchlein, mit Rezepten für 50 leckere Brotaufstriche.

"Toll, dass sie dafür sorgt, dass eine alte Tradition am Leben erhalten werden kann", freute sich Gauss. Am 19. Februar 1992, so erinnerte er, habe Irene Hurm als Nachfolgerin von Marie Pfister die Geschäfte im Backhaus übernommen – und einen festen Backtag eingeführt.

Irene Hurm sei aber nicht nur fürs wöchentliche Backen verantwortlich, sondern "die gute Seele des Hauses", meinte der Ortsvorsteher weiter. Sie gieße die Blumen, putze die Fenster und fege auch mal die Straße, wenn’s nötig sei. Man sehe also, dass sie ihren Job "mit Herzblut und Leidenschaft" mache.