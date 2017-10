Haigerloch Mit Gold und Silber ausgezeichnet

Im Namen des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter Württemberg und Hohenzollern erhielten für über 40-jährige Verbandszugehörigkeit Siegbert Lock, Edgar Flaiz und Fidelis Söll aus Empfingen Goldene Ehrennadeln samt Urkunden. Anton Hipp erhielt die selbe Auszeichnung in Namen der Rassekaninchenzüchter im Landesverband.

Die Silberne Ehrennadel in Silber des Landesverbandes der Rassekaninchenzüchter Württemberg und Hohenzollern mit Urkunde durften Hans Flaiz, Tobias Flaiz, Niyazi Cümen, Werner Keicher, Joachim Julke, Armin Maier, Michael Pfister, Johanna Schneider, Rolf Schneider und Helmut Schneider (Wilhelm-Mercy-Straße) entgegen nehmen. Allerdings waren nicht all Geehrten anwesend.

Des Weiteren überreichte der Franz-Josef Schneider eine Geldspende in Höhe von 500 Euro an die beiden Vertreter des Fördervereins Vitus-Kapelle, Wolfgang Volk und Dietmar Schick. Wolfgang Volk bedankte sich namens des Fördervereins für die Spende. Die Züchter und Gäste, welche in großer Zahl am Samstagabend im Züchterheim erschienen waren, freuten sich über diese Spendenaktion ebenso. Über die Lokalschau berichten wir noch.