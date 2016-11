Haigerloch Mit Blaulicht im Schulhof vorgefahren

Ab dem Alter von sechs Jahren besteht die Möglichkeit, in der Kindergruppe "Löschhaie" dabei zu sein und sich hier spielerisch dem Thema "Feuerwehr" zu nähern. Ab dem zehnten Lebensjahr kann man dann in der Jugendgruppe mitmachen, wo die Feuerwehrtechnik eine größere Rolle spielt und die Jugendlichen Löschangriffe erlernen oder eine Personensuche üben. Nach dem Auftakt im Klassenzimmer wurden die Besuche ins Freie verlegt, wo zunächst der Sammelpunkt in einem Notfall angesteuert wurde. Die Kinder fanden diesen immer selbstständig und sicher. An der Grundschule in Gruol wurde dazu sogar die neu errichtete Fluchttreppe zum direkten Ausstieg aus dem Obergeschoss getestet. Danach ging es ans Kennenlernen eines Löschfahrzeuges. Viele Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände wurden bestaunt und auch mal in die Hand genommen und ebenso die Sitze in der Mannschaftskabine des Feuerwehrautos erobert. Ergänzt wurde dies etwa durch das praktische Ausprobierens eines C-Schlauches oder verschiedene Gruppenspiele.

Die Besuche waren wieder einmal allzu schnell vorbei und zum guten Schluss gab es für alle Kinder eine Infomappe, beispielsweise mit einem Feuerwehrauto zum Selberbasteln oder einem Flyer zur Jugendfeuerwehr sowie einer kleinen Süßigkeit.

Nicht nur die Schulkinder waren begeistert vom Besuch der Feuerwehr, auch die Lehrerinnen und Schulleiter freuten sich über diese etwas anderen Schulstunden.

Der Besuch beim Helfertag 2017 wurde bereits in den Blick genommen. Davor soll an einzelnen Grundschulen ein weiterer Projekttag zum Thema "Brennen und Löschen", eventuell sogar noch in diesem Jahr, stattfinden. Somit konnte die bestehende Zusammenarbeit sogar ausgebaut und intensiviert werden.