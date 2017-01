Haigerloch Mit 52 Brettl-Fans im Skigebiet Grasgehren

Trotz der recht übersichtlichen Schneelage konnten alle Kurse bei herrlichem Sonnenschein stattfinden. Nach den neusten Ausbildungsmethoden vermittelte das Lehrteam drei Tage den Spaß auf der Piste und durch die flexible Kurseinteilung kamen Groß und Klein auf ihre Kosten.

Auch abseits der Piste begeisterte das Lehrteam die Teilnehmer durch tolle Hüttenabende. Mit Après-Ski, lustigen Spielen und einer Fackelwanderung war für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt.

Wer noch in den Genuss weiteren Ski- und Snowboardkurse mit den Ski- und Berhgfreunden kommen möchte, kann sich für die Eintages-Kurse in Hinterzarten anmelden. Diese finden an den Samstag, 14. , 21. und 28. Januar statt.