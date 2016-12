Haigerloch Mit 120 Sachen gegen die Wand

"Was binnen drei Baujahren ab 2013 im Westen des Werks entstanden ist, soll die weltbeste Versuchsanlage auf Jahrzehnte hinaus darstellen", so Helmut Ruoff. Allein schon die Dimensionen der Crashtesthalle, die eine 40 Jahre alte im Werk ablöst, sind beeindruckend. Sie misst an ihrer längsten Stelle 270 Meter, 170 Meter in der Breite. 90 auf 90 Meter sind in der Mitte komplett stützenfrei; eine Ingenieurstechnische Meisterleistung. So können auch Überschlagstests problemlos absolviert werden. Auf hundert Meter Strecke soll der Boden so plan sein, dass er weniger als fünf Millimeter Abweichung hat: "Wir haben sogar die Erdkrümmung kompensiert", ulkte Schöneburg.

In der riesigen Crashtesthalle werden Karossen mit bis zu 120 Sachen gegen die Wand gefahren – Aluwände, die versetzte Unfälle mit anderen Autos darstellen. Auch Kreuzungsunfälle und „Car-to-Car"-Seitenkollisionen werden in die Praxis umgesetzt.

Seit September laufen die Tests bis zu achtmal am Tag, in Zukunft bis zu zehnmal. Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellen-Pkw erhöhen die Zahl der Versuche enorm.

Helmut Ruoff: "Fünf Tage dauert die Vorbereitung so eines Tests, fünf Tage deren Nachbearbeitung. Vielleicht kein Wunder, bedenkt man, dass an den Autos Hunderte von Messpunkten angebracht sind, deren Verformung akribisch ausgewertet werden muss. High-Speed-Videokameras begleiten die Versuchsaufbauten und zerlegen deformiertes Blech in haarkleinste Sequenzen – mit bis zu 1000 Bildern pro Sekunde. Sogar aus der Perspektive einer fünf Meter tiefenverglasten Grube.

Weil man keinen Generalunternehmer fand, der so eine Hightech- Crashanlage hätte bauen können, nahm es Daimler selber in die Hand. Ein Projektteam mit den beiden aus Hechingen und Bad Imnau setzte das Vorhaben zusammen mit spezialisierten Firmen um. "7000 Tonnen Stahl sind hier verbaut – so viel wie für 3500 S-Klassen oder einmal den Pariser Eiffelturm", erklärt Schöneburg. Neben Personenwagen können auf den vier parallel zu betreibenden Crashbahnen auch die Vans der Marke, Lkw-Führerhäuser und Busse im Dienste der Sicherheit geschrottet werden. Pro Modell 150 Crashversuche "validieren" die Rechenmodelle in der Wirklichkeit.

150 Beschäftigte sind in der Halle am Werk, dazu kommen 200 Dummies, vom Kleinkind bis zum Senior, die einen Vorteil gegenüber dem Menschen haben: Sie sind auch schlimmsten (Un)Fall reparabel.