Haigerloch Merkel-Besuch der Höhepunkt

Nach der Totenehrung, bei der besonders an die verstorbenen CDU-Mitglieder Ernst Stocker und Dietmar Henne erinnert wurde, gab Stadtverbandsvorsitzender Hans Wiest seinen Bericht ab. Seiner Einschätzung nach war der Besuch der Bundeskanzlerin und das damit verbundene Aufgebot an CDU-Prominenz in Haigerloch letztendlich ausschlaggebend dafür, dass die CDU im Landtagswahlkreis 69 mit Kandidatin Nicole Hoffmeister-Kraut ein Direktmandat gewonnen habe. Es freute Wiest auch, dass sie im neuen Regierungskabinett Wirtschaftsministerin geworden ist und Hoffmeister-Kraut in dieser Funktion den Stadtverband Haigerloch auch schon besucht habe.

Aber für den 67 Mitglieder zählenden Stadtverband gab es neben dem Merkel-Besuch auch noch andere Höhepunkte. Wiest zählte dazu den Neujahrsempfang mit Heinrich Haasis, dem Präsidenten des Sparkassen-Weltverbandes. Ein weiterer Höhepunkt war für ihn die Landtagswahl selber, die im Vorfeld viel Engagement der Mitglieder gefordert habe.

Mit einer aufwändigen Power-Point-Präsentation erinnerte Schriftführer Alexander Siedler an verschiedene Ereignisse im abgelaufenen Jahr. Auch darin nahm der Besuch der Bundeskanzlerin in Haigerloch breiten Raum ein. Im Juni besichtigte der Stadtverband zudem die Kläranlage im Karlstal. Ein schöner Erfolg war für Siedler auch das Sommerfest auf dem Gelände der Gärtnerei Werner.

Abschließend lobte der Schriftführer Alexander Siedler die gute Zusammenarbeit im Stadtverband, ohne die ein solches Großereignis wie der Besuch der Bundeskanzlerin nicht hätte gestemmt werden können. Als Dank und Anerkennung überreichte Siedler zum Abschluss seines Berichtes ein Fotobuch von Folke Weber mit Bildern der Wahlveranstaltung in der Witthauhalle an den Stadtverbandsvorsitzenden Hans Wiest. Wiest gab den Dank an Alexander Siedler zurück. Er sei bei vielen Veranstaltungen der Organisator im Hintergrund, bei dem die Fäden zusammen laufen.

Nachdem zu Jahresende die Kasse etwas gelitten habe, so berichtete Schatzmeister Mike Haslinger, habe sich dank Einnahmen und Spenden jetzt wieder ein Polster gebildet. Die Kassenprüfer Otto Schneider und Heinrich Schneider lobten den Schatzmeister für seine gute Kassenführung und hatten keinerlei Beanstandungen.

Bei den anschließenden Wahlen, die der Versammlungsleiter Roman Waizenegger souverän leitete gab es nur kleine Veränderungen. Vorsitzender bleibt weiterhin Hans Wiest seine beiden Stellvertreter sind Ingo Biesinger und Jörg Hugendubel, Schatzmeister bleibt Mike Haslinger, Schriftführer und Pressesprecher Alexander Siedler.

Als Beisitzer wurden gewählt Gregor Biesinger, Helmut Bürkle, Max Hugendubel, Wolfgang Ketterer, Jutta Knipp, Karl Heinz Schneider, Walter Stocker, Wolfgang Volk, Manuela Wannenmacher und Martin Wiest.