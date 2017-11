Haigerloch Menschen zu helfen war sein Antrieb

In dieser Zeit reifte in ihm der Entschluss, doch Arzt wie der Vater zu werden und Werner Pieper studierte schließlich an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen von 1970 bis 1975 Medizin. Inzwischen hatte er beim Skifahren im Montafon seine spätere Ehefrau Angelika, eine gebürtige Pforzheimerin, kennengelernt. Sie studierte damals an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg auf Lehramt für Grund- und Hauptschulen. Am 3. Januar 1975 wurde in Tübingen standesamtlich geheiratet.

Die ersten Jahre brachte das junge Paar, das seinen Lebensmittelpunkt im Raum Tübingen zunächst beibehielt, an verschiedene Orte. Angelika Pieper war als junge Lehrerin zunächst in Schörzingen tätig, Werner Pieper schloss an sein Medizin-Studium eine fünfjährige Facharzt-Ausbildung an und war Assistenzarzt in den Krankenhäusern in Herrenberg und Böblingen. Dort hatte er auch seine ersten Einsätze als Notarzt.

Das sollte sein späteres Berufsleben zwar maßgeblich prägen, aber der junge Arzt erwarb sich im Rahmen seiner Ausbildung auch Kenntnisse in Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesie, Gynäkologie und in der Kinderchirurgie.

1981 zogen Werner und Angelika Pieper dann nach Haigerloch. Sie übernahmen in Bittelbronn das Wohnhaus des früheren Haigerlocher Arztes Dr. Reusch. Während seine Frau an der städtischen Grundschule unterrichtete, tat sich Werner Pieper mit dem Arzt Richard Mayer zusammen und betrieb mit ihm am Marktplatz eine Gemeinschaftspraxis.

Als das Hotel "Post" in der Oberstadtstraße niedergebrannt war und die Stadt an dieser Stelle ein Wohn- und Geschäftsgebäude baute, bezog Werner Pieper dort im Juli 1984 seine eigene Arztpraxis. Diese schloss er nach über 30 Jahren im Dezember 2014, kurz vor dem 70. Geburtstag. Die Suche nach einem Nachfolger war leider ohne Ergebnis geblieben und letztendlich stellte Pieper Geräte und Einrichtung dem Verein "Schulen für Gambia" zur Verfügung.

Was mit dem Ruhestand aber nicht endete, war seine Arbeit als Notarzt. Pieper war bereits am Aufbau eines Notarzt-Netzes im Zollernalbkreis maßgeblich beteiligt und im Raum Haigerloch war er in dieser Funktion häufig bei bis zu 200 Einsätzen pro Jahr unterwegs.

Groß sind auch Werner Piepers Verdienste fürs DRK. Es wurde seine "zweite Familie" und er hat für den Aufbau einer so wichtigen Helfer-vor-Ort-Gruppe gesorgt, die ihn in seiner Arbeit unterstützen konnte. Auch für die Feuerwehr und das Haigerlocher DLRG war er als Arzt da.

Kaum vorstellbar, dass ein Mann der so viele Stunden seine Lebens in den Dienst für anderen Menschen stellte, noch Zeit für Privatleben hatte. Und doch war es so. Gemeinsam mit seiner Familie hat er aus dem 100 Jahre alten Bauernhaus in Bittelbronn ein behagliches Zuhause geschaffen. Beim Bau eines Wintergartens hat er handwerkliches Talent bewiesen und auch im Pferdestall gab es immer etwas zu tun – meist morgens vor der Arbeit in der Praxis wurden die beiden Pferde versorgt.

1997 entdeckte Werner Pieper die Malerei als Hobby für sich, hier profitierte er von seiner Ausbildung als Grafiker. So entstand eine Reihe von Ölbildern, die er zuhause und in seiner Arztpraxis aufhängte. Zwei Mal beteiligte er sich mit anderen Künstlern an Ausstellung, einmal in Haigerloch, einmal in Noyal.

Mit dem Ruhestand wurde Werner Pieper politisch aktiv. Für die CDU kandidierte er bei der Kommunalwahl im Mai 2014 erstmals für einen Sitz im Gemeinderat. Und wurde prompt mit 4120 Stimmen mit großem Abstand "Stimmenkönig". Im noch jungen Verein "Haigerloch aktiv" übernahm Pieper die Aufgabe des Kassierers.

Auch auf seine Kinder und deren Familien war er stolz. Tochter Anne ist ebenfalls Ärztin geworden und arbeitet als Orthopädin an einer Fachklinik in Neustadt in Schleswig-Holstein, Tochter Lena lebt in Esslingen und ist Tierärztin. Sohn Moritz ist in Owingen verheiratet und Ingenieur. Mittlerweile gibt es auch drei Enkel.

Geehrt fühlte sich Werner Pieper, als er und seine Ehefrau im September 2016 vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck zum Bürgerfest ins Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen wurde. Diese Einladung wird nur Menschen zuteil, die sich überdurchschnittlich stark in der Gesellschaft engagieren

Im Mai hat Werner Pieper die Diagnose einer Krebserkrankung ereilt. An Allerheiligen hat er in der onkologischen Klinik am Wendelstein im bayerischen Brannenburg zum letzten Mal die Augen geschlossen. Was bleibt, ist der Blick auf ein erfülltes Leben. "Ich würde wieder Arzt werden", hatte Werner Pieper am Ende seines "Landarzt-Daseins" 2014 unserer Zeitung voller Überzeugung gesagt.

Freunde und Weggefährten sollen sich Ende nächster Woche bei einer Trauerfeier in der Annakirche von ihm verabschieden können.