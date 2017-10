Haigerloch Mengen bescheiden, Qualität gut

Der Apfelsaft wird in einer gesonderten Anlage auf 80 Grad erhitzt und dadurch pasteurisiert. Danach wird er in die heutzutage sehr beliebten "Bags in Boxes" (Kunststoff-Beutel ummantelt mit Kartonagen) abgefüllt. Die Boxen haben Fassungsvermögen von fünf oder zehn Litern.

Noch zwei Obsttermine stehen ins Haus. Am kommenden Samstag, 14. Oktober, werden in Owingen Kleinstmengen angenommen, so dass auch Leute mit geringen Obst-Erträgen in den Genuss von Apfelsaft kommen. Letzter Mosttag 2017 ist am Samstag, 28. Oktober, anlässlich des Schlachtfestes der Feuerwehr Owingen.

Im BayWa-Lagerhaus in Haigerloch sieht die Situation übrigens nicht viel anders aus als in der Owinger Mosterei. Dort wurden 80 Prozent weniger Obst als in anderen Jahren angeliefert, vorwiegend aus dem Raum Starzach und aus dem Neckartal.

Weitere Informationen: Anmeldungen für das Mosten von Kleinmengen am 14. Oktober nimmt Carmen Welte-Ott unter Telefon 0152/03 16 24 30 oder der E-Mail cwo@weltedesign.de entgegen.