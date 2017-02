Haigerloch Mehr Bischöfle im Städtle als in Rom

Haigerloch. Die Stimmung war bestens. Die politische Prominenz mit Regierungspräsident Klaus Tappeser und Landrat Günther-Martin Pauli, Gemeinderäte und natürlich die Vertreter der Zünfte, Vereinigungen und Narrenvereine, und die Lumpenkapelle trafen sich in entspannter Atmosphäre. Die Lumpenkapelle sorgte für die richtige Musik.

Haigerlochs Zunftmeister Hartwig Eger freute sich natürlich besonders über den Besuch des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in der Felsenstadt. Mit Fuhrmannskittel und Landschaftskapp, bekannte der Landesvater in Reimform und wohl mit einem leicht augenzwinkernden Seitenhieb auf die Gepflogenheiten in der Landespolitik, er sei gern dabei bei dem Theater, sei er doch immer ein Freund der Narretei. Und die Haigerlocher Fasnet habe viel zu bieten. Mehr Bischöfle als der Vatikan, und natürlich das Bräuteln "der Brauch stammt aber aus meira Eck", konnte sich der Sigmaringer einen Seitenhieb nicht verkneifen. Die Haigerlocher Fasnet sei "mächtig, würdig, alt und farbenprächtig".

VSAN-Präsident Roland Wehrle nahm bei seiner Kritik an der Abwesenheit von Bürgermeister Heinrich Götz kein Blatt vor den Mund. Um so mehr Lob spendete er der Haigerlocher Narrenzunft, die er als "kulturelle Perle der Vereinigung bezeichnete". Der Vertreter der VSAN-Fasnetslandschaft Neckar-Alb, René Schatz, nahm die Abwesenheit der Schirmherrin Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, aufs Korn, die als Vertretung "halt den Chef geschickt habe". Bürgermeisterstellvertreter Walter Stocker, verkleidet als Stadthäuptling überbrachte die Grüße der Stadt in launiger Reimform. Der Haigerloch Gemeinderat sei stolz auf die Narrenzunft, erklärte er. Hartwig Eger verlieh an die politische Prominenz und die Vertreter der Zünfte den Orden der Zunft.