Eine tolle Teilnehmerresonanz verzeichnete die vom Förderverein Jugendhaus organisierte Bad Imnauer Sportnacht am vergangenen Freitag. Über 40 Mädchen und Jungs aus dem Kurort kamen zu den angebotenen Spielen in der Mehrzweckhalle. Dabei stand der Spaß an vorderster Stelle. Durch Unterstützung des Haigerlocher Jugendbüros konnte diesmal auch "Bubble Soccer" angeboten werden Außerdem wurden Völkerball, Brennball, Hockey und natürlich Fußball gespielt. Im Schwimmbecken wurde ein Wettschwimmen veranstaltet. Der Fördervereinsvorsitzende Kim Schmidt zeigte sich mit der Resonanz auf das Angebot und der Disziplin der Jugendlichen sehr zufrieden und plant bereits fürs nächste Jahr eine neue Sportnacht. Foto: Haid