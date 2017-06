Matteo Markus Bok, 14-jähriger Popstar aus Mailand mit Haigerlocher Blut in den Adern, durfte am Sonntag live im ZDF-Fernsehgarten seinen neuen Sommerhit "Just One Lie" präsentieren.

Das tat der junge Sänger mit Hingabe und inmitten einer traumhaften Fernsehkulisse auf einer Bühne mitten im Pool.