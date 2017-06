Haigerloch Matteo startet in Deutschland durch

Haigerloch. Matteo ist den deutschen Fernsehzuschauern von seinem Auftritt bei der Sat.1/Pro Sieben-Talentshow "The Voice Kids" im vergangenen Jahr noch in bester Erinnerung. Dort hat es der blonde Sunnyboy aus Mailand bis ins Finale geschafft. Gewonnen hat zwar letztlich ein anderer, aber Matteo ist für sehr viele der "Sieger der Herzen" gewesen. In Haigerloch wurde sein Weg ins Finale mit Spannung verfolgt, schließlich stammt Matteos Vater Armin Bok von hier.

Musikalisch startet der mittlerweile 14-Jährige seitdem weiter durch. In diesem Jahr hat er bereits an der populären italienischen Show "Italia’s Got Talent" erfolgreich teilgenommen. Am 12. Mai erschien nun bei Sony Deutschland seine neue Single "Just One Lie" (nur eine Lüge). Um das Lied vorzustellen, absolvierte Matteo vom 12. bis 17. Mai eine Promotion-Tour durch verschiedene Städte in Deutschland, er trat unter anderem in Mainz, Wiesbaden und Essen auf und hat er dabei sehr viel Erfolg gehabt. "Diese Tour ist unglaublich gewesen, tausende Kids zwischen zehn und 18 Jahre sind total crazy geworden wegen Matteo", berichtet seine stolze Mutter Eliana Bresolin unserer Zeitung. Sie ist seit sechs Monaten offiziell Matteos Managerin und begleitet ihren Sohn zu jedem Auftritt. Der sportbegeisterte Matteo kann nicht nur singen, sondern auch toll tanzen, das zeigt er auch im Video zu "Just One Lie". Selbst deutsche Jugendmagazine wie "Bravo" und "Popcorn" sind längst auf den fröhlichen Blondschopf aufmerksam geworden.

Matteo ist sehr gerne in Deutschland und er hat hier in diesem Jahr noch einige Auftritte, unter anderem beim "End of Summer Festival Saarland" am 10. September oder beim Weltkindertag in Gummersbach am 16. September. Auch ein Auftritt am Brandenburger Tor zum Jahreswechsel ist geplant.