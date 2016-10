Haigerloch Markantes Jahr für Imnauer Wehr

Geplant sind demnächst wieder ein Truppenführerlehrgang, ein Atemschutzlehrgang in Bruchsal sowie ein Gruppenführerlehrgang zu besuchen, so Binder. Von einem Jahresüberschuss dank der positiven Veranstaltungen sprach Kassier Thomas Gröger, der auch einstimmig von Kassenprüfer Christian Straub und der Versammlung entlastet wurde. Bürgermeister Götz sprach von einer guten motivierten Mischung von Jung und Alt in der Imnauer Abteilung.

Gesamtwehrkommandant Robert Wenz dankte für das Engagement der Aktiven und lobte den guten Personalstand. Von den zwölf Jahresproben waren Markus Eger, Bernd Binder, Christian Straub, Bruno Saupp und Julian Zuchowski immer anwesend. 25 Übungseinheiten für das neue Magirus-Allradauto wurden ebenfalls absolviert.