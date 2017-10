Haigerloch Magische Momente am Eyachufer

Von den Ecken des Ölmühleplatzes aus sorgen so genannte "Moving Heads" immer wieder für die Errichtung eines Lichterdoms in verschiedenen Farben. Hierfür mussten sogar die Flugsicherungen in Stuttgart, Friedrichshafen und Zürich informiert werden. Umrahmt von Musik sorgt "Prolite" hier für eine nahezu sakrale Inszenierung. Entlang des Eyachufers erstrahlt das Licht von tausend Kerzen und hüllt den Platz in einen sanften Schein.

Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. "Haigerloch Aktiv" verkauft aus zwei Hütten heraus heiße und kalte Getränke mit und ohne Alkohol, außerdem Krautnudeln. In und vor ihrem Zunftheim bietet die Narrenzunft Haigerloch Speisen und Getränke an. Die Kursstufe des Haigerlocher Gymnasium verkauft leckere Waffeln zur Finanzierung ihres Abiballs.

Bleibt nur, auf trockenes und nicht zu kaltes Wetter zu hoffen, damit der erste Lichterrausch in Haigerloch zum unvergesslichen Erlebnis wird.