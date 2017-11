Haigerloch-Bittelbronn. Der Musikverein Lyra Bittelbronn veranstaltet am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, sein alljährliches Gemeinschaftskonzert. Als Konzertpartner konnte diesmal der Musikverein Bieringen gewonnen werden. Nach dem vergangenes Jahr der Mount Everest musikalisch erklommen wurde, geht es dieses Jahr in die Eiger-Nordwand und in die südamerikanischen Anden. Weiter sind Highlights aus dem Hollywood-Film "The Rock" zu hören und der vor 40 Jahren gestorbene Elvis, wird mit einigen seiner bekanntesten Hits in die Erinnerung der Zuhörer gerufen. Das Konzert findet in der Witthauhalle in Haigerloch statt und beginnt um 17 Uhr. Es besteht eine kostenlose Busfahrgelegenheit um 16.30 Uhr ab Bittelbronn und nach dem Konzert wieder dorthin zurück.