Haigerloch Luther selbst war nie in Hohenzollern

Haigerloch. Auch das ist eine Erkenntnis, welche die höchst interessante Dauerausstellung "Evangelisch in Hohenzollern" liefert. Nach Stationen in Sigmaringen, Ebingen und Hechingen ist die Geschichte der fünf evangelischen Kirchengemeinden Dettingen, Gammertingen, Haigerloch, Hechingen und Sigmaringen seit Mittwoch auch in Haigerloch zu sehen.

Und zwar an einem Ort, wo sie vor wenigen Jahrzehnten wahrscheinlich noch undenkbar gewesen wäre. Nämlich im alten Pfarrhaus an der Schlosssteige. Dieses war bekanntlich früher von katholischen Pfarrern bewohnt und selbst der letzte dort noch wohnende Pfarrer – der hochverehrte Haigerlocher Ehrenbürger Monsignore Marquard Gulde – hat seine evangelischen Amtskollegen zu seinen Lebzeiten kaum eines Blickes gewürdigt, wie Leute bestätigen, die Gulde noch persönlich gekannt haben.

Insofern ist schon die Präsentation der 22 so genannten Roll-Ups über die bewegte Geschichte der evangelischen Diaspora in den Hohenzollerischen Landen ein Zeichen von gelebter Ökumene statt Abgrenzung und Toleranz im Glauben. Dies empfanden auch Haigerlochs Bürgermeister Heinrich Götz, die evangelische Pfarrerin Dorothee Kommer und Volker Trugenberger, Leiter des Staatsarchives Sigmaringen so, als sie am Mittwoch zur Eröffnung der Ausstellung sprachen.