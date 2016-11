Haigerloch Lust auf Brauchtum machen

Haigerloch-Gruol. Alexander Brendle stellte das Vorhaben in einer Powerpointpräsentation vor. Fasnet, so meinte er, solle nicht nur Party und Alkohol sein, sondern auch Brauchtum vermitteln. Deshalb sei man auf die Idee mit dem Kalender gekommen. Er rücke die Historie des NV Gruol und dessen vier traditionelle Fasnetsfiguren in den Vordergrund.

Damit das Projekt gelingt, wird Brendle von Jessica Alber, Reiner Müller und Helmut Siedler unterstützt. Wie Alexander Brendle weiter bekannt gab, soll der Kalender im Ort verkauft werden. Etwa fünf Euro pro verkauftem Exemplar werde man dem Förderverein Vitus-Kapelle spenden.

Narrenchef Mathias Flaiz sprach von einem einsatzreichen Narrenjahr mit der Beteiligung an sieben Umzügen, einem Brauchtumsabend, einem Showtanz und einem Hexenball. Auch die Gruoler Fasnet sei nicht zu kurz gekommen. Im Januar 2016 habe man nach längerer Zeit wieder einen Hexenball veranstaltet. Auch die Kinderfasnet war laut Flaiz ein toller Erfolg und mit den Auftritten der Tanzgarden zeigte sich der Vereinschef ebenfalls zufrieden. Für die kommende Fasnetssaison habe man Einladungen von den großen Narrenzünften aus Weingarten, Emmendingen, Bad Dürrheim und Rottenburg erhalten, was zeige, welches Ansehen der Gruoler Narrenverein genieße. Aus Zeitgründen werde man aber lediglich beim Umzug in Rottenburg mitmarschieren. Natürlich stehe 2017 auch die Beteiligung am Jubiläum der Narrenzunft Haigerloch im Terminkalender.