Haigerloch Lohn für einen langen Atem

Haigerloch-Owingen. Derjenige, der mit am meisten Anteil daran hatte, dass sich die Owinger jetzt an einer kompletten Rekonstruktion des Weiler Kreuzes freuen dürfen, konnte der Weihe gestern allerdings gar nicht beiwohnen. Der frühere Ortsvorsteher Peter Volm ist derzeit nämlich nach gesundheitlichen Problemen in Reha am Bodensee. "Eigentlich müsste er jetzt hier stehen", meinte sein Nachfolger Karl-Heinz Binder und bedankte sich bei Volm für die von ihm geleistete Arbeit um das Feldkreuz.

Diese war im Jahr 2010 so richtig angelaufen und Karl-Heinz Binder bezeichnete die sechs Jahre, die seitdem vergangen sind, als eine Zeit voller Planungen und viel Schriftverkehr. Auch ein Sachverständiger des Landratsamtes für solche Denkmale war in die Sanierung eingeschaltet.

Und nicht zuletzt galt es unermüdlich Spenden zu sammeln, damit am Ende die benötigten 11885 Euro zusammen kamen. Ortsvorsteher Binder bedankte sich deshalb nicht nur bei Institutionen wie der Sparkasse oder der Volksbank, sondern natürlich auch bei den "vielen privaten Spendern".