Haigerloch Lob dem Engelsfürsten

Dabei wurde der Kirchenchor Stetten verstärkt mit Kirchenchörlern aus Hausen am Tann. Beide Chöre sangen gemeinsam die "Messe in G" von Christopher Tambling, die bei den zahlreichen Gottesdienstbesuchern gut ankam. Mit "Engelsfürst St. Michael" und "Gott hat mir längst einen Engel gesandt", trugen beide Chöre zusätzlich zwei Stücke vor, die traditionell am Patrozinium zum Vortrag kommen.

Pfarrer Dieter Mayer zelebrierte die Messe und er bedankte sich am Schluss des Gottesdiensten beim Organisten, den beiden Kirchenchören sowie der Chorleiterin Christine Haueisen für die tolle Umrahmung der Messe. Anschließend war Sektempfang für alle Aktiven im Pfarrheim.

Dorthin hatte schon während des Gottesdienstes das Kinderkirch-Team unter dem Motto "Begleitet von einem Schutzengel" Kindergarten- und Grundschulkinder zum Singen, Feiern und Basteln eingeladen.