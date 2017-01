Haigerloch Lichterrausch statt Tage der Kunst

"Mischt mit", rief Nadine Reiband die Anwesenden dazu auf, sich an den anstehenden Projekten zu beteiligen. Um über diese zu diskutieren, so Reiband, würden die Ausschusssitzungen nicht ausreichen, daher fände sie es nicht schlecht, wenn sich die Mitglieder immer wieder träfen. Zudem kündigte sie die Bildung von Arbeitsgruppen an. Auch der Vorschlag "Stammtisch" fiel bei der Versammlung. Michael Ashcroft forderte von den Mitgliedern ebenfalls Teamgeist ein und erhofft sich in der nahen Zukunft Ideen, um den Verein und die Kernstadt beziehungsweise Gesamtstadt voranzubringen.

Da der Vorstandswechsel im Fokus stand, war es laut Nadine Reiband nicht möglich, für dieses Jahr eine weitere Auflage der "Tage der Kunst und Kultur" rechtzeitig zu planen und dafür Künstler zu verpflichten. Die Veranstaltung an den beiden Pfingsttagen soll es aber 2018 wieder geben, wie sie versicherte.

Es entwickelte sich dann eine rege Diskussion darüber, ob die Tage der Kunst und Kultur jedes Jahr oder lediglich alle zwei Jahre stattfinden sollen. Hier gab es verschiedene Standpunkte: Die einen sehen die Gefahr, dass eine Pause von zwei Jahren die Künstler dazu bewegen könnte, sich andere Veranstaltungen zu suchen und eine Unterbrechung die Aktivitäten in Haigerloch ausbremse. Die anderen finden eine Pause gut für neue Impulse und Ideen. Eine endgültige Entscheidung darüber, in welchem Rhythmus es mit den Tagen der Kunst und Kultur weitergehen soll, will man aber erst bei der Generalversammlung 2018 treffen.

Ein statt zwei Tage: Neues Projekt trägt den Namen "Lichterrausch"

Martin Sprissler stellte dafür mit dem "Lichterrausch" ein neues Projekt vor. Dieses Event soll am 28. Oktober von 12 bis 24 Uhr im Museumsviertel (Unterstadt) steigen. Er hatte auch bereits Ideen dafür zur Versammlung mitgebracht. So soll eine Art Wagenburg mit Gastrohütten aufgebaut werden, zudem sprach er unter anderem von einem Lichterkreis und einem Lichterdom, sowie einem Kerzenmeer entlang der Eyach. Auch einen Fackelzug und ein Feuerwerk, sowie Lasereffekte und die Illumination von Gebäuden schlug er vor. Haigerlocher Kindergärten und Schulen könne man nach Sprisslers Vorstellung ebenfalls in den Lichterrausch" einbinden.

Bei der Generalversammlung des Vereins "Haigerloch Aktiv" ging Schriftführerin Vera Kübler in ihrem Rückblick insbesondere auf die dritten "Tage der Kunst und Kultur" an Pfingsten ein. Diese, so Kübler, seien wieder "gut besucht" gewesen. Es habe unter anderem Kunstausstellungen, eine Tanzgalerie und Tanzaufführungen, offene Museen sowie einen Kunsthandwerkermarkt und Spezialitäten am gemeinsamen Stand von "Haigerloch Aktiv" und des Fördervereins Städtepartnerschaft Haigerloch –­ Noyal gegeben.

Die beteiligten Kunsthandwerker und Künstler, so ihr Fazit, seien begeistert gewesen.

Beim vom Handels- und Gewerbeverein Haigerloch (HGV) organisierten verkaufsoffenen Sonntag mit Flohmarkt beteiligte sich "Haigerloch aktiv" mit einem Stand und bot dort Kaffee und Kuchen an. Im Juli gab es zudem ein Picknick in den Eyachauen für Mitglieder und Interessierte. Trotz der "prima Idee" habe der Besuch etwas zu wünschen übrig gelassen.

Den Stand beim Christkindlesmarkt habe man wieder mit dem Förderverein Städtepartnerschaft Noyal betrieben. "Schön", bilanzierte Kübler diesbezüglich, kritisierte aber, dass nur wenige Mitglieder bereit gewesen seien, dort zu helfen.

Da Vereinskassierer Werner Pieper nicht anwesend war, ging die Schriftführerin auch auf dessen Kassenführung ein und vermeldete einen kleinen positiven Kontostand. Kassenprüfer Heinz E. Hennige bescheinigte Pieper gute Arbeit.

Hans Wiest vom Gruoler Förderverein zum Erhalt der Vitus-Kapelle führte anschließend die einstimmige Entlastung der Vorstandsmitglieder herbei.