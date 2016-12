Haigerloch Lichtermeer beim Christkindlesmarkt

Haigerloch - In weihnachtlichem Lichterglanz erlebte die Stadt am dritten Advent einen großartigen 42. Christkindlesmarkt. Lichtilluminationen an den Gebäuden, Lichterketten und Leuchtsterne ließen die historische Felsenstadt besonders am Samstagabend in besonderem Glanz erstrahlen und lockten viele Besucher an.