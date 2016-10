Haigerloch "Lichtäcker" bleibt weiter leer

Haigerloch. Zwar musste Bürgermeister Heinrich Götz am Dienstag im Gemeinderat einräumen, dass Verhandlungen mit zwei Investoren gescheitert sind, doch wenigstens tat er kund, dass derzeit Gespräche mit einem weiteren Interessenten geführt würden. Götz: "Wir haben die Hoffnung, dass wir dieses Gespräch erfolgreich zu Ende führen können."

Grund für diese Auskunft war eine Anfrage von Markus Ehmann im Rahmen der Bürgerfragestunde. Er wollte vom Bürgermeister wissen, was derzeit Sache ist, denn Götz selbst hatte schließlich schon im Mai angekündigt, nach den Ferien im Gemeinderat über eine mögliche Firmenansiedlung zu berichten.

Damals gab sich der Bürgermeister noch optimistisch und hatte auf Abschluss von Verträgen gehofft. Warum es doch nicht geklappt hat, erklärte Götz nicht im Detail. Er meinte nur: "Es lag nicht an der Stadtverwaltung, es lag nicht am Gemeinderat und es lag auch nicht am Preis." Es habe letztendlich an den Firmen gelegen, die aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus andere Entscheidungen getroffen hätten.