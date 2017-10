Haigerloch Lesungen, Theater und ein Abend in der "Spukothek"

Für Kindergartenkinder gibt es am Dienstag, 24. Oktober, um 8.15 Uhr eine Lesung mit Nina Dulleck im Bürgerhaus. Die Autorin, Jahrgang 1975, zeichnet, seit sie einen Stift halten kann. Später, in der ersten Klasse, hat sie damit begonnen, die vielen Geschichten, die in ihrem Hirn herumflatterten, auch mit Wörtern zu Papier zu bringen. Im Bürgerhaus erzählt sie vom Pups-Prinzen und der Schluckaufprinzessin. Die Kindergärten aus Bittelbronn, Stetten und Trillfingen nehmen daran teil.

Ein Gruselabend unter dem Motto "Die Spukothek heißt euch willkommen" findet am Dienstag, 24. Oktober, ab 18 Uhr für Kinder ab sieben Jahren in der Stadtbücherei statt. Verkleidung ist erwünscht, die Stadtbücherei bittet um vorherige Anmeldungen.

"Kinder lesen für Kinder" heißt es am Donnerstag, 26. Oktober, ab 16.30 Uhr in der Stadtbücherei. Dabei dürfen die Erwachsenen zuhören und die Kinder vorlesen. Auch in diesem Jahr sucht die Stadtbücherei wieder neue Vorlesetalente. Diese können sich bei der Stadtbücherei melden.