Einem Antrag der Gymnastikgruppe, während des Hallenumbaus den Proberaum im alten Rathaus zu nutzen, stimmte der Ortschaftsrat zu.

Bieger wies außerdem auf einen Termin in Sachen Windkraft hin. Der Regionalverband Neckar-Alb lädt am Mittwoch, 15. Februar zu einer Informationsveranstaltung über Windkraftnutzung ein. Diese findet ab 18.45 Uhr in der Witthauhalle in Haigerloch statt. Bekanntlich weist der "Teilregionalplan Windkraft" ein 114 Hektar großes Vorranggebiet auf Waldflächen der Kommunen Haigerloch, Rangendingen und Grosselfingen aus.