Haigerloch Landratsamt prüft Verfahren gegen Götz

Haigerloch (mai). Das Landratsamt des Zollernalbkreises will trotz der Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft Hechingen den Vorwürfen weiter nachgehen. Das teilte die Behörde am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Man prüfe die Einleitung disziplinarrechtlicher Schritte. Dabei gehe es insbesondere um mögliche Verstöße des Bürgermeisters gegen die Hauptsatzung der Stadt Haigerloch und damit um die mögliche Verletzung beamtenrechtlicher Dienstpflichten. Götz hatte im vergangenen Jahr, ohne zuvor im Gemeinderat dazu die Zustimmung eingeholt zu haben, im Namen der Stadt Haigerloch Rechtsstreitigkeiten vor den Landgerichten Hechingen, Rottweil und Ulm gegen die lokale Presse geführt. Der Streitwert der Verhandlungen lag dabei über dem in der Hauptsatzung festgesetzten Betrag, bis zu dem der Haigerlocher Bürgermeister ohne Zustimmung des Gemeinderats Rechtsstreitigkeiten führen durfte.